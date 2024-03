Giorgi-Boulter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Camila Giorgi sfiderà Katie Boulter nel primo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Debutto molto complicato per la marchigiana. La top trenta britannica, infatti, ha appena conquistato il titolo a San Diego. L’azzurra, invece, ha un bilancio di una sola vittoria e ben quattro sconfitte in questi primi due mesi abbondanti di stagione e partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti. In palio per Giorgi c’è il biglietto d’accesso al secondo turno contro la giovane ceca Linda Noskova, ventiseiesima testa di serie e beneficiaria di un bye all’esordio.

