Avellino-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Catania, match dello stadio Partenio valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione padrona di casa ha perso diverse occasioni per rimanere in scia alla Juve Stabia capolista, ma continua a sperare ancora nella promozione diretta in Serie B. La compagine etnea, dal suo canto, ha come obiettivo minimo la salvezza, ma non perde di vista il sogno dei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio.

