Foggia-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Picerno, match dello stadio Zaccheria valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra rossonera, dopo un momento di grande difficoltà, ha rialzato la testa e ora vuole provare a raggiungere la zona playoff per ripetere il cammino della scorsa stagione. La formazione ospite, dal suo canto, non vuole mollare il sogno della promozione diretta in Serie B e continuerà ad inseguire la Juve Stabia capolista. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

