Giana Erminio-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Alessandria, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno quasi raggiunto l’obiettivo minimo della salvezza e ora vogliono puntare a conquistare un posto nei playoff. La compagine piemontese, dal suo canto, si trova in piena lotta per la salvezza e spera di mettere a referto un importante colpo in trasferta. Il club lombardo non perde da diversi turni, avendo raccolto due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque e ora vuole proseguire la serie positiva. Due vittorie e tre sconfitte, invece, per i piemontesi che hanno bisogno dei tre punti per restare in corsa per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

