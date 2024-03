Fiorenzuola-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorenzuola-Pro Patria, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa è in piena lotta per la salvezza e spera di fare punti in casa per allontanarsi dalla zona più calda e delicata della graduatoria. La compagine ospite, dal suo canto, non vuole essere risucchiata ulteriormente in questa lotta e ha intenzione di vendere cara la pelle. La formazione toscana è reduce da due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria nelle ultime cinque e ha assolutamente bisogno di fare i tre punti. Il club lombardo, dal suo canto, una striscia identica a quella degli avversari, ma come obiettivo ha quello dei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

