Georgia-Portogallo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Georgia-Portogallo, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. La formazione padrona di casa, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante, va a caccia dei primi tre punti nel torneo. La compagine lusitana, dal sul canto, è una delle candidate alla vittoria finale e spera di partire con il piede giusto. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 21 giugno alle ore 20:45; per questa gara non è prevista copertura televisiva, ma sarà possibile seguirla sul sito Uefa.

