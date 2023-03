Gelbison-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gelbsion-Catanzaro, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo aver incassato due sconfitte consecutive contro Turris e Pescara, sperano di rialzare la testa in una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice. La capolista del girone C, invece, vincendo può festeggiare la promozione diretta in Serie B con ben cinque turni di anticipo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport con telecronaca di Manuel Favia e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Federico Botti.

