Crotone-Viterbese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto all’Ezio Scida per Crotone-Viterbese, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I calabresi arrivano da tre pareggi consecutive e vogliono assolutamente tornare al successo per concludere nel miglior modo possibile la regula season. La formazione ospite, invece, non vince dallo scorso 19 febbraio contro l’Avellino e spera di mietere un’altra vittima illustre per ritrovare i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Alessandro Sugoni.

