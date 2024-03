Biathlon, start list inseguimento femminile Canmore 2024: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list dell’inseguimento femminile di Canmore, ultima tappa della Coppa del Mondo 2023/24 di biathlon. Dopo la vittoria nella sprint Lisa Vittozzi cerca un altro successo per sognare di vincere la classifica generale, che ora la vede in seconda posizione a sole 7 lunghezze di distanza dalla leader Tandrevold. La sappadina scatterà dunque con il pettorale numero 1, mentre la rivale norvegese partirà con il 17. Per quanto riguarda le altre azzurre qualificate, Samuela Comola sarà al via con il 13, Beatrice Trabucchi con il 21 e Michela Carrara con il 27. Infine più indietro partiranno anche Rebecca Passler e Hannah Auchentaller, rispettivamente con il 52 e il 54. Di seguito la start list completa.

START LIST INDIVIDUALE FEMMINILE CANMORE

1 VITTOZZI Lisa ITA 0:00

2 JEANMONNOT Lou FRA 0:06

3 HAECKI-GROSS Lena SUI 0:09

4 r SIMON Julia FRA 0:19

5 OEBERG Hanna SWE 0:21

6 GANDLER Anna AUT 0:28

7 HETTICH-WALZ Janina GER 0:31

8 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:32

9 LAMPIC Anamarija SLO 0:38

10 MAGNUSSON Anna SWE 0:44

11 GUIGONNAT Gilonne FRA 0:44

12 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0:45

13 COMOLA Samuela ITA 0:47

14 b OEBERG Elvira SWE 0:48

15 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 0:54

16 CHARVATOVA Lucie CZE 0:57

17 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:02

18 GROTIAN Selina GER 1:04

19 BRORSSON Mona SWE 1:06

20 SCHNEIDER Sophia GER 1:10

21 TRABUCCHI Beatrice ITA 1:11

22 DZHIMA Yuliia UKR 1:12

23 VOIGT Vanessa GER 1:13

24 NILSSON Stina SWE 1:13

25 DAVIDOVA Marketa CZE 1:14

26 IRWIN Deedra USA 1:14

27 CARRARA Michela ITA 1:19

28 PUFF Johanna GER 1:35

29 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:35

30 LIE Lotte BEL 1:37

31 ERMITS Regina EST 1:40

32 RICHARD Jeanne FRA 1:41

33 PETRENKO Iryna UKR 1:41

34 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:42

35 BASERGA Amy SUI 1:43

36 SIDOROWICZ Natalia POL 1:51

37 TOMINGAS Tuuli EST 1:54

38 MAKA Anna POL 1:55

39 GASPARIN Aita SUI 1:55

40 MEIER Lea SUI 1:57

41 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:58

42 LIEN Ida NOR 1:59

43 MINKKINEN Suvi FIN 2:00

44 KIRKEEIDE Maren NOR 2:08

45 ROTHSCHOPF Lea AUT 2:10

46 JAKIELA Joanna POL 2:12

47 BENDIKA Baiba LAT 2:12

48 CHAUVEAU Sophie FRA 2:12

49 JISLOVA Jessica CZE 2:16

50 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 2:20

51 KINK Julia GER 2:22

52 PASSLER Rebecca ITA 2:25

53 BOUVARD Eve BEL 2:26

54 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:29

55 MOSER Nadia CAN 2:31

56 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:31

57 TRAUBAITE Judita LTU 2:31

58 LUNDER Emma CAN 2:34

59 PEIFFER Benita CAN 2:37

60 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 2:39