Galles-Italia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2024 rugby

Tutto pronto per Galles-Italia, partita valevole per il quinto ed ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby maschile. Gli uomini di Gonzalo Quesada, dopo la splendida vittoria in rimonta allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia, scendono in campo per vincere ancora e chiudere il torneo con il sorriso. Gli azzurri vogliono continuare a crescere (anche in ottica ranking mondiale), ma serve un’altra bella prestazione. Dall’altra parte c’è la compagine scozzese di Warren Gatlandv, che uole invece sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare il suo primo successo nel torneo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.15 italiane di sabato 16 marzo al Principality Stadium di Cardiff, in Galles (Gran Bretagna). Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Galles-Italia del Sei Nazioni2024 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Galles-Italia del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, oltre che in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e gratuitamente su tv8.it. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.