Virtus Verona-Giana Erminio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Virtus Verona-Giana Erminio sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Alle ore 18.30 di sabato 16 marzo partita fondamentale al Comunale Gavagnin-Nocini: i padroni di casa sono in caduta libera e rischiano di dover far punti per risalire la china ed evitare la zona playout, viceversa gli ospiti sono in gran forma e si trovano in piena zona playoff. Virtus Verona-Giana Erminio sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 257, in streaming su Sky Go e anche su NOW.