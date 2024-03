Legnago-Lumezzane oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Legnago-Lumezzane sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella trentaduesima giornata di questo raggruppamento del nord Italia, lo stadio Sandrini ospita alle ore 16.15 di sabato 16 marzo la sfida tra i padroni di casa, sesti e pienamente in zona playoff, ospitano la nona della classe che invece la post season deve ancora sudarsela fino alla fine. Chi riuscirà ad avere la meglio? Legnago-Lumezzane sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 256, in streaming su Sky Go e anche su NOW.