Fulham-Tottenham oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fulham e Tottenham, valevole per la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023. Ennesimo derby di Londra, questa volta con protagoniste due squadre che si trovano ai vertici del campionato inglese. Se c’era da aspettarsi un Tottenham in quinta posizione, di certo lo stesso non si può dire del Fulham, sorprendentemente settimo a metà stagione A settembre la vittoria andò agli Spurs per 2-1 grazie alle reti di Hojbjerg e Kane. La sfida è in programma oggi, lunedì 23 gennaio alle 17:30 all’Emirates Stadium di Londra. Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.