Inter-Empoli, Skriniar espulso al 40′: le reazioni social, “Così può vedere il secondo tempo del Psg”

Fonte di critiche e al centro delle voci di mercato in questi giorni, Milan Skriniar non smette di far parlare di se. E’ proprio lui che al 40esimo minuto della prima frazione di gioco tra Inter ed Empoli, effettua un fallo imprudente su Caputo con gamba alta. Già ammonito, il difensore nerazzurro che deve lasciare il campo per doppio giallo. Di seguito ecco le reazioni social dei tifosi nerazzurri.

Se sei già ammonito un intervento così non lo rischi Ha fatto una cazzata#Skriniar — Francesca C. (@FrancescaCphoto) January 23, 2023

Potrebbe anche essere la sua ultima gara a San Siro con la maglia dell'Inter. Ottimo modo di congedarsi #Skriniar.#InterEmpoli pic.twitter.com/OyeVu739s4 — Alessandro Nuzzo (@_alenuzzo) January 23, 2023

Skriniar si è fatto espellere per poter vedere il secondo tempo del match di Coupe de France tra Pays de Cassel e PSG — LV (@ACMLV89) January 23, 2023