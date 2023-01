Inter-Empoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter-Empoli, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Penultima partita di questo turno di campionato italiano e match che vedrà di fronte le due squadre allenate rispettivamente da Simone Inzaghi e Paolo Zanetti. I nerazzurri hanno il morale alto dopo aver trionfato nettamente in Supercoppa nel derby contro il Milan, ma anche gli ospiti arrivano da tre risultati utili consecutivi in questo 2023 e hanno ottenuto il loro primo successo dell’anno solare la scorsa settimana. La sfida è in programma oggi, lunedì 23 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza in San Siro di Milano. Diretta su Dazn e Sky Sport Calcio.