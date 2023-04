Frosinone-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Frosinone-Ascoli, match del Bneito Stirpe valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La capolista, dopo i recenti risultati un po’ deludenti, vuole riprendere la propria marcia verso la promozione in Serie A, difendendo il primo posto dall’assalto del Genoa. I bianconeri, dal loro canto, sperano di fare lo sgambetto agli avversari per riavvicinarsi alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 10 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

