Reggina-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggina-Venezia, match valido per la trentaduesima giornata di Serie B 2022/2023. All’Oreste Granillo in campo due squadre che sono, più o meno, a metà classifica, ma con obiettivi diversi. I padroni di casa infatti, sono al settimo posto, con la possibilità di raggiungere un posto playoff. Gli ospiti invece, sono quattordicesimi in classifica, e cercano quindi punti importanti per non finire in zona retrocessione. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 15:00 di lunedì 10 aprile, la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

