Fritz-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Taylor Fritz se la vedrà contro Andrey Rublev nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il tennista statunitense dimostra ancora una volta di poter essere competitivo su tutte le superfici, anche se le condizioni a Madrid sono sempre molto particolari. Ma già lo scorso anno a Monte-Carlo riuscì a spingersi sino alle semifinali, dove peraltro perse proprio contro il suo avversario odierno. Rublev si impose in tre set e poi andò a conquistare il titolo nel Principato di Monaco. Il russo dopo un periodo complicato pare aver trovato la settimana giusta per tornare a vincere con continuità. Fritz ha vinto cinque degli otto precedenti scontri diretti tra i due.

Fritz e Rublev scenderanno in campo giovedì 2 maggio alle ore 16:00.