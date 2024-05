Marsiglia-Atalanta, arrestato un tifoso italiano

Un tifoso dell’Atalanta è stato arrestato a Marsiglia dopo la partita tra l’OM e la Dea. Lo fa sapere messaggio su X il prefetto che fa sapere che per i fatti di ieri sera – le cui immagini circolavano sul web già subito dopo la gara – è stato posto in stato di fermo una sola persona. Nei video virali sui social si vede un uomo rivolgere quello che sembra essere un saluto nazista, mentre un altro è stato filmato mentre mimava una scimmia. L’uomo è stato “posto in stato di fermo e comparirà davanti al giudice”, si legge nel post. Ieri sera, la prefettura aveva annunciato di essersi rivolta al procuratore della Repubblica per un esame immediato dei fatti dopo la diffusione sui social delle immagini con i tifosi dell’Atalanta con il braccio teso o che imitano i movimenti della scimmia. Sul tema è intervenuto anche il sindaco Benoit Payan: “Condanno in modo netto il comportamento di qualche tifoso italiano durante OM-Atalanta – ha scritto su X – è intollerabile e indegno. Non c’è spazio per il razzismo in un uno stadio, né fuori”. Renaud Muselier, presidente del Consiglio regionale, ha postato: “l’Uefa e la giustizia devono mostrarsi implacabili di fronte a comportamenti del genere: Marsiglia e la regione Sud combatteranno sempre il razzismo, da ovunque arrivi!”.