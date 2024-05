LIVE – Rublev-Fritz, semifinale Masters 1000 Madrid: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Rublev-Fritz, incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Scenderanno in campo nel pomeriggio Andrey e Taylor, arrivati un po’ a sorpresa in semifinale nella parte bassa del tabellone. Con merito, battendo giocatori ostici. Ovviamente la vittoria di Rublev contro Alcaraz vale un po’ di più, ma affermazioni come quelle contro Cerundolo, Hurkacz, Baez e lo stesso Luciano Darderi sono indicative di un Fritz assolutamente in forma. D’altronde lo aveva mostrato già un paio di settimane fa a Monaco raggiungendo la finale. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati sul Manolo Santana Stadium, con inizio fissato non prima delle ore 16.00.

