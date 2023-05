Fortitudo Bologna-Cento stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 quarti di finale playoff Serie A2 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Fortitudo Bologna-Cento, sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Dopo aver perso in trasferta in gara-1, gli uomini di coach Angori si sono aggiudicati le successive due partite, e ora hanno quindi la possibilità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico. La Tramec, quindi, avrà la necessità di vincere in trasferta per allungare il confronto a quella che sarebbe il quinto e decisivo scontro per qualificarsi alle semifinali. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 24 maggio sul parquet del PalaDozza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Fortitudo Bologna-Cento dei playoff di Serie A2.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming tramite l’abbonamento LNP Pass, ovvero la piattaforma ufficiale della lega, al seguente link.; è possibile attivare la tariffa “LNP Pass Postseason”, al costo di €19,99, con la piattaforma compatibile anche con i dispositivi mobili. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.