Fiorentina-Inter in tv in chiaro: data, orario, canale e diretta streaming finale Coppa Italia 2022/2023

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Fiorentina-Inter, sfida valida per la finale della Coppa Italia 2022/2023. L’ultimo trofeo nazionale stagionale se lo contenderanno i viola e i nerazzurri, che si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma. A partire favorita sarà la squadra di Inzaghi, che in questo finale di stagione sembra essersi ritrovata e, oltre ad aver raggiunto la finale di Champions League, si è anche riscattata in campionato. C’è da dire però che anche la Fiorentina sta facendo molto bene, come testimonia la finale di Conference League centrata. Inoltre, la squadra di Italiano ha sbancato San Siro nell’ultimo confronto di campionato tra le due, ergo non va sottovalutata. Il fischio d’inizio della partita in questione è fissata per le ore 21:00 di mercoledì 24 maggio, con la partita che come di consueto sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5. In alternativa, sarà possibile la visione in streaming sia su Mediaset Play che su Sportmediaset.it.