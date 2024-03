Formula 1, gara GP Australia oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La Formula 1 si prepara a disputare il terzo Gran Premio dell’anno, quello d’Australia. La pista di Albert Park, a Melbourne, ospita la gara di casa di Daniel Ricciardo e Oscar Piastri. Al via sono previsti solo diciannove piloti, con Logan Sargeant costretto ai box a causa dell’assenza dei pezzi di ricambio in casa Williams, che ha portato il team a schierare una sola vettura. La gara si disputerà di domenica 23 marzo, tornando alla tradizionale programmazione del fine settimana di gara per la prima volta nel 2024.

Il via del Gran Premio è previsto per le 5:00 del mattino italiane. Importante dunque puntare la sveglia per assistere alla gara del grande Circus, che vedrà Max Verstappen scattare dalla prima casella della griglia di partenza, affiancato da Carlos Sainz. L’evento sarà trasmesso in diretta da Sky, precisamente sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre sarà disponibile anche la copertura streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale con una diretta testuale, fornendovi tutte le informazioni sulla gara.