Ciclismo, Gand-Wevelgem 2024: data, programma, orari, diretta tv e streaming

Domenica 24 marzo va in scena l’edizione 2024 della Gand-Wevelgem, classica belga che come da tradizione anticipa di una settimana l’appuntamento clou del Giro delle Fiandre. Quest’anno i corridori dovranno affrontare un totale di 253,1 chilometri da Ypres a Wevelgem, su un percorso caratterizzato nella seconda parte da nove muri sul pavè. L’ultimo però dista 35 km dalla linea del traguardo, motivo per cui la Gand-Wevelgem dovrebbe rimanere ancora una volta un affare tra corridori veloci. Obiettivo di molti sarà quello di succedere a Christophe Laporte nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni necessarie per seguire questo appuntamento in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via alle ore 10:40 dal chilometro zero, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo intorno alle 16:20 in base a quelle che sono le previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La Gand-Wevelgem 2024 sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport a partire dalle 14:15, con la possibilità di poterla seguire anche in diretta streaming grazie a Discovery+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà in tempo reale la corsa con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.