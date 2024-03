LIVE – Formula 1, GP Australia: la gara in DIRETTA

La Formula 1 si prepara per disputare il terzo appuntamento della stagione 2024, il Gran Premio di Australia. Sul circuito di Albert Park, a Melbourne, andrà in scena la gara oceanica, in programma per domenica 23 marzo. Dopo i primi due weekend, infatti, il fine settimana di gara torna alla tradizionale programmazione, con l’azione in pista prevista tra venerdì e domenica. Lo spegnimento dei semafori è previsto per il pomeriggio australiano, ovvero per le 5:00 del mattino in Italia. Puntate la sveglia dunque per assistere al Gran Premio, che vedrà Max Verstappen scattare dalla pole position, seguito da Carlos Sainz e Lando Norris.

COME SEGUIRLA IN DIRETTA

