MotoGP, gara GP Portogallo 2024: programma, date, orari e diretta tv

La MotoGP lascia il Qatar, pronta a tornare tra due settimane in Portogallo, per disputare la seconda tappa del motomondiale 2024. Sulla pista di Portimao va in scena il secondo Gran Premio dell’anno, che nel 2023 aveva visto Francesco Bagnaia conquistare la vittoria sia nella sprint che nella gara domenicale. Il ducatista campione del mondo in carica ha vinto la prima gara della stagione 2024, mentre la sprint qatariota è stata conquistata da Jorge Martin.

La prossima gara è dunque in programma per domenica 24 marzo. I ventidue piloti si schiereranno sulla griglia di partenza del circuito portoghese, pronti a ‘scatenare l’inferno’ dopo il semaforo, che si spegnerà alle 15:00 italiane. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it è pronto ad offrirvi la diretta testuale del Gran Premio, aggiornandovi in tempo reale sull’azione in pista dal via alla bandiera a scacchi.