Fognini-Sonego in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Fabio Fognini affronterà Lorenzo Sonego nei quarti di finale dell’Atp 250 di Metz 2023, in programma dal 5 all’11 novembre. Nel torneo francese va in scena un derby che ci permette di avere la sicurezza di poter poi seguire un nostro rappresente anche in semifinale. Il ligure a distanza di 19 mesi torna nei quarti di un torneo del circuito maggiore, mentre sono passati addirittura 4 anni dall’ultima volta che era riuscito a raggiungere questo traguardo su una superficie veloce. Ci riesce a Metz, con due vittorie davvero belle ed entusiasmanti ai danni di Seyboth Wild e soprattutto Bublik. Ora si trova di fronte Sonego che qui è campione uscente e – pur non vivendo una gran seconda parte di stagione – resta sempre attorno alla cinquantesima posizione del ranking.

