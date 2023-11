Cukaricki-Fiorentina, programma e telecronisti Sky e Dazn Conference League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Cukaricki-Fiorentina, match valido per la quarta giornata dei gironi di Conference League 2023/2024. In terra serba i viola proveranno a ottenere una vittoria comoda per avvicinarsi, anche se il girone resta equilibrato, alla qualificazione, ricordando come il primo posto garantisce gli ottavi, mentre il secondo vale gli spareggi. Si parte alle ore 18.45 di giovedì 9 novembre.

Cukaricki-Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Max con la telecronaca di Davide Polizzi e Lorenzo Minotti e su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni.