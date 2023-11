Fognini-Humbert in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Metz 2023

Fabio Fognini affronterà Ugo Humbert nella semifinale dell’Atp 250 di Metz 2023, in programma dal 5 all’11 novembre. Il ligure si aggiudica il derby contro Sonego e torna in semifinale sul circuito maggiore a distanza di diciannove mesi dall’ultima volta, quando a Belgrado nell’aprile del 2022 venne sconfitto da Andrey Rublev. Decisamente una settimana sorprendente per Fabio, arrivata dopo mesi di risultati non entusiasmanti anche a livello challenger. Invece il livello messo in mostra in questi giorni in Francia fa sperare ancora in qualche colpo di coda in questa fase finale di cariera. L’impegno di semifinale è molto duro, contro un Humbert che in questo 2023 è rinato. Partito a gennaio fuori dai primi 80 del ranking, il tennista francese con un’eventuale successo nel torneo di casa riuscirebbe a terminare l’anno nei primi 20 della classifica. Ma anche Fabio ha un obiettivo: vincendo il torneo rientrerebbe nei 100.

