Scherma, Coppa del Mondo sciabola Algeri 2023: Martina Criscio chiude al sesto posto

In archivio la prova individuale della tappa inaugurale di Coppa del Mondo di sciabola femminile, in programma ad Algeri. La miglior azzurra è stata Martina Criscio, che si è classificata sesta. La 29enne delle Fiamme Oro ha iniziato il suo cammino con una vittoria per 15-12 ai danni della statunitense, ripetendosi poi al tabellone delle 32 contro la francese Clapier, battuta 15-8. La terza vittoria, in ottavi, è maturata ai danni della bulgara Hramova per 15-12, mentre ai quarti è arrivata la sconfitta con lo score di 15-13 per mano della greca Gkountoura, che le ha precluso la zona medaglie.

Indietro le azzurre: Michela Battiston (18^), Eloisa Passaro (24^) e Chiara Mormile (27^) si sono fermate nel tabellone del 32, mentre era arrivato lo stop al turno precedente per Rossella Gregorio (37^), Irene Vecchi (41^), Alessia Di Carlo (45^) e Rebecca Gargano (46^). Nella giornata di domani, sabato 11 novembre, sarà invece il turno degli uomini. A partire dalle 10:30 si disputerà infatti il tabellone principale della competizione maschile individuale, con ben nove italiani impegnati. Si tratta di Luigi Samele, Michele Gallo, Luca Curatoli, Marco Mastrullo, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Francesco Bonsanto e Mattia Rea.