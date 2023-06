Foggia-Pescara in tv: data, orario e diretta streaming Semifinale Playoff Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Pescara, match valevole per la semifinale della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine rossonera, dopo le imprese contro Crotone e Cerignola, vuole continuare a stupire sognando il ritorno in Serie B. Gli abruzzesi di Zednek Zeman, invece, sfidano il passato del boemo per raggiungere una finale attesa dal almeno un anno. La partita di andata andrà in scena nella giornata di domenica 4 giugno alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Sky Sport. La gara di ritorno, invece, è prevista giovedì 8 giugno sempre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta tv su Eleven Sports, Sky Sport e Rai Sport.

