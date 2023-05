F1 GP Spagna Barcellona 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si conclude il settimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e subito dopo Montecarlo c’è un back-to-back con la gara del GP di Spagna 2023 a Barcellona. Ecco allora di seguito le indicazioni su orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. In palio ci sono ancora altri punti per il Mondiale: Leclerc e Sainz hanno bisogno di riscatto, la Ferrari vuole ottenere un risultato importante e porta aggiornamenti, ma Verstappen sembra inarrestabile.

Gara emozionante quella sulla pista di Montmelò, si gareggia alle ore 15 di domenica 4 giugno. La diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now: per questo appuntamento, inoltre, sarà prevista inoltre la diretta in chiaro su TV8 essendo uno dei Gran Premi scelti per il passaggio gratuito in tv. Infine, Sportface.it al solito vi proporrà la diretta testuale della gara aggiornata in tempo reale. Ecco allora il canonico riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 4 giugno 2023

ore 15:00-17:00 Gara