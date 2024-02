Foggia-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Monopoli, match dello stadio Pino Zaccheria valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione rossonera spera di portare a casa una preziosa vittoria tra le mura amiche per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria. Il club biancoverde, dal suo canto, ha intenzione di fare uno sgambetto ai padroni di casa così da conquistare il successo nel derby pugliese. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 15 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

