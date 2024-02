Benevento-Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Cerignola, match dello stadio Vigorito valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine giallorossa è in piena lotta per il secondo posto in classifica, ma spera ancora di poter recuperare terreno nei confronti della Juve Stabia capolista. La formazione pugliese, dal suo canto, vuole proseguire l’ottima stagione e assicurarsi tre punti su un campo molto ostico. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 15 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

