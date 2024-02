Sport in tv oggi giovedì 15 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 15 febbraio 2024. Protagonisti ancora il nuoto, con i Mondiali di Doha, e il biathlon, con i Mondiali di Nove Mesto. Spazio poi al tennis con i quattro tornei (Doha, Rotterdam, Delray Beach e Buenos Aires) che entrano nel vivo, e ovviamente al calcio con la Serie C e lo spettacolo dell’Europa League (in campo Milan e Roma). Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.