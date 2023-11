Foggia-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Latina, match dello stadio Pino Zaccheria valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine rossonera, dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, sta pian piano rialzando la testa e spera di portare a casa una bella vittoria davanti ai propri tifosi. I nerazzurri, dal loro canto, non hanno intenzione di lasciare le prime posizioni della classifica e venderanno cara la pelle. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 24 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

