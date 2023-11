Sampdoria-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Spezia, match del Luigi Ferraris valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa guidati da Andrea Pirlo vogliono continuare a risalire la classifica portando a casa un’altra importante vittoria davanti ai propri tifosi. La formazione bianconera, invece, proverà ad affidarsi al nuovo tecnico Luca D’Angelo per risollevarsi da una situazione complicata. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA