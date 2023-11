Italia-Svizzera oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale bronzo Europei curling maschile 2023

Tutto pronto per Italia-Svizzera, finale per il bronzo degli Europei di curling maschile 2023, in corso di svolgimento ad Aberdeen, in Scozia, fino a sabato 25 novembre. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, dopo un percorso netto nel girone, sono usciti sconfitti contro la Svezia ed ora vanno subito a caccia di riscatto per confermare il bronzo vinto lo scorso anno. Per salire sul podio gli azzurri devono vedersela con la compagine svizzera, sconfitta dalla Scozia nell’altra semifinale. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di venerdì 24 novembre ad Aberdeen, nel Regno Unito. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Svizzera della rassegna continentale 2023 di curling maschile, che qualifica anche per i prossimi Mondiali.

STREAMING E TV – La finale per il terzo posto Italia-Svizzera degli Europei di curling maschile 2023 è visibile in diretta streaming sulla piattaforma Recast.tv/The Curling Channel, su cui è possibile comprare anche la singola partita. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.