Foggia-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Crotone, match del Pino Zaccheria valevole per il secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo la rocambolesca qualificazione ottenuta allo scadere contro il Cerignola, vogliono continuare a stupire. La compagine calabrese, dal suo canto, fa il suo esordio ai playoff e vuole indirizzare il doppio confronto in vista del ritorno. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Sky Sport 255.

