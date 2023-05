Regolamento Playoff Serie C 2022/2023, come funziona seconda fase nazionale con andata e ritorno

Archiviate le prime tre fasi dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023, è arrivato il momento di fare sul serio con la seconda fase nazionale. Otto le squadre rimanenti, otto le tifoserie che sognano la Serie B, ma solo una riuscirà a raggiungerla. A partire dallo scorso turno, i confronti si articolano in gare di andata e ritorno e a passare il turno sarà la squadra con il punteggio complessivo migliore. Le teste di serie giocano in casa il match di ritorno e in caso di parità complessiva (di punteggio e miglior differenza reti tra le due gare) accederanno alle semifinali.

IL TABELLONE