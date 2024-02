Fiorenzuola-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorenzuola-Virtus Verona, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono in piena lotta per la salvezza e hanno intenzione di portare a casa un importante successo tra le mura amiche. La compagine veneta, dal suo canto, spera di cogliere una bella vittoria fuori casa per assicurarsi la qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

