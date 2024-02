Entella-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Fermana, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione ligure non sta disputando una stagione all’altezza delle aspettative e per questo motivo spera di centrare un importante successo in casa. La compagine marchigiana, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere per restare aggrappata alla salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 febbraio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA