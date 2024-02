Monterosi-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monterosi-Avellino, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono ultimi in classifica e hanno assolutamente bisogno di centrare i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. La compagine irpina, dal suo canto, vuole ottenere una vittoria per provare ad assicurarsi almeno il secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 febbraio alle 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

