Novara-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Virtus Verona, match dello stadio Piola valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione piemontese, dopo il successo ottenuto nello scorso turno, vuole dare seguito ai risultati in modo tale da avvicinarsi alla salvezza. Il club veneto, dal suo canto, ha come obiettivo qualificarsi per i playoff e spera di mettere un ulteriore mattoncino in questa direzione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

