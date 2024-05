Finali A1 e A2 ginnastica artistica 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per le Finali di Serie A1 e Serie A2 del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good” 2024 di ginnastica artistica. Ultima, decisiva giornata della Final Six del campionato italiano. A sfidarsi per il titolo nella massima serie maschile sono i campioni in carica della Virtus Ernesto Pasqualetti, Gymnastic Romagna Team e la neopromossa Spes Mestre (passata in finale come migliore seconda). Tra le donne, la Brixia Brescia delle Fate azzurre Alice D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli deve vedersela con la Ginnastica Civitavecchia di Manila Esposito (4 volte medaglia d’oro ai recenti Europei di Rimini) e la neopromossa Ginnastica Libertas Vercelli.

I Playoff di Serie A2 mettono invece in palio l’ultima promozione nella massima serie, sia in campo maschile che in campo femminile. Tra gli uomini, la sfida è tra Ginnastica Sampietrina, Roma 70 e Campania 2000 (già promosse Ginnastica Salerno e Ares), mentre tra le donne si sfidano Futuregym 2000, Ginnastica Pavese e Ginnastica Romana (già promosse Forza e Coraggio Milano e Acrobatic Fitness). Si preannuncia spettacolo: chi accederà all’atto conclusivo? L’appuntamento con le finali di Serie A2 è a partire dalle ore 10.00 di domenica 26 maggio al Palazzo Wanny di Firenze, mentre le finali di Serie A1 sono in programma dalle ore 15.40. Ecco, di seguito, le informazioni per seguire l’atto conclusivo della Final Six del campionato di Serie A1 e A2 di ginnastica artistica.

STREAMING E TV – Le finali della Serie A2 2024 di ginnastica artistica sono visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android), mentre le finali Scudetto di Serie A1 vengono trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione.