Finale Juventus-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia femminile 2022/2023

Alle 16:30 di domenica 4 giugno Juventus e Roma si sfideranno in finale di Coppa Italia Femminile 2022/2023. La partita avrà luogo a Salerno, allo stadio Arechi, dove avrà luogo l’ennesimo capitolo di una rivalità che sta infiammando il calcio femminile degli ultimi anni. La Roma ha vinto lo Scudetto, le bianconere hanno vinto l’ultimo confronto in campionato. Nel complesso la Juventus ha vinto ben 12 delle 16 sfide contro la Roma in tutte le competizioni (2N, 2P) segnando 38 reti. Juventus e Roma sono le due squadre che hanno raggiunto più volte la finale di Coppa Italia dal 2018/19 ad oggi: tre a testa in quattro edizioni della competizione. La partita potrà essere seguita in diretta su La7 e TimVision. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

