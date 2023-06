Formula E Indonesia 2023, Gunther vince gara 2 a Jakarta. Wehrlein nuovo leader

Maximilian Gunther vince gara 2 sul circuito indonesiano di Jakarta, undicesimo round del Mondiale 2023 di Formula E. Dopo aver conquistato la pole position in mattinata, il tedesco centra la sua quarta vittoria in carriera, la prima a bordo della Maserati, precedendo sul traguardo Jake Dennis (Avalanche Andretti), che bissa il secondo posto di ieri, e Mitch Evans (Jaguar). Solo un sesto posto per il vincitore di sabato Pascal Wehrlein (Porsche), che comunque diventa il nuovo leader della classifica iridata anche grazie al diciottesimo posto di Nick Cassidy (Envision Racing). Wehrlein sale a quota 134 punti, uno in più di Dennis mentre Cassidy scivola in terza posizione (128). Prossimo appuntamento col Mondiale di Formula E il 24 giugno sul circuito di Portland, in Oregon.