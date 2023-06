LIVE – Juventus-Roma, Finale Coppa Italia Femminile 2022/2023 (DIRETTA)

Alle 16:30 di domenica 4 giugno Juventus e Roma scenderano in campo in occasione della finale di Coppa Italia Femminile 2022/2023. L’ultimo capitolo di una rivalità ormai consolidata si consumerà a Salerno, allo stadio Arechi, dove le campionesse d’Italia sfideranno le bianconere a poche settimane dal 5-2 che ha sorriso a quest’ultime. Juventus e Roma sono le due squadre che hanno raggiunto più volte la finale di Coppa Italia dal 2018/19 ad oggi: tre a testa in quattro edizioni della competizione. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la diretta testuale di questa partita da non perdere. Chi alzerà il trofeo? Scopriamolo insieme.

