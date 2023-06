F1 GP Spagna Barcellona 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara di F1 del Gran Premio di Spagna a Barcellona 2023 sulla pista di Montmelò sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Si scaldano i motori e sale l’attesa per la settima gara dell’anno, che parte estremamente in salita per la Ferrari, visto che Leclerc partirà soltanto diciannovesimo. Chi riuscirà a trionfare, il solito Verstappen o ci sarà spazio per una “sorpresa?” Appuntamento alle ore 15 di domenica 4 giugno con la diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now: ma per gli appassionati c’è una bella notizia, visto che in questo caso anche su TV8 la gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro. Su Sportface come di consueto vi proponiamo la diretta scritta per non farvi perdere nemmeno un minuto di quel che succede in pista. Di seguito ecco il riepilogo, GP Spagna Barcellona gara oggi tv.

Domenica 4 giugno 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (in chiaro anche su TV8)