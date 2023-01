LIVE – Djokovic-Tsitsipas, finale Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Tsitsipas, incontro valido per la finale maschile degli Australian Open 2023. Il serbo, dopo qualche piccola incertezza nei primi turni, ha inserito il pilota automatico a partire dagli ottavi di finale. Per lui in palio c’è il decimo sigillo personale a Melbourne ed anche il titolo Slam numero ventidue, con cui eguaglierebbe in vetta a questa speciale classifica lo spagnolo Rafael Nadal. I precedenti contro il greco sono 10-2 in proprio favore, motivo per cui sarà il campione balcanico a partire con i favori del pronostico. Tsitsipas, tuttavia, ha dimostrato di potersela giocare ampiamente con Djokovic.

I due, infatti, si sono già incontrati nella finale di un Major. Nell’ultimo atto dello scorso Roland Garros fu Nole a prevalere ma solamente dopo una durissima battaglia di cinque set. C’è ancora una volta Djokovic tra il greco ed il primo alloro della carriera a livello Slam. A dominare, inevitabilmente, ci sarà anche un po’ di tensione. Il vincitore, infatti, diventerebbe il nuovo numero uno del ranking mondiale sorpassando il giovane spagnolo Carlos Alcaraz, assente a Melbourne per via di un infortunio. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 09:30 italiane (le 19:30 locali). Djokovic e Tsitsipas sono pianificati come secondo ed ultimo match della giornata sulla Rod Laver Arena.

